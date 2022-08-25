8號風球至少維持至今早6時　「馬鞍」未來數小時最接近香港

天文台昨日（24日）晚上7時25分發出8號東北烈風或暴風信號，目前仍然生現正生效。天文台指，8號烈風或暴風信號會至少維持至今日（25日）早上6時，市民今日早上出門前請留意最新天氣報告。

按照現時預測路徑，強烈熱帶風暴「馬鞍」會在未來數小時最接近香港，在本港西南偏南約200公里範圍內掠過。本港的風向會逐漸由東至東北風轉吹東南風，原本受遮蔽的地方會變得當風。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在今日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應儘量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時90、82及72公里，最高陣風分別為每小時119、102及87公里。

在上午1時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港以南約200公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。