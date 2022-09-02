上月雨量增36%　本港東部地區曾錄逾200毫米雨

主要受與南海北部的熱帶氣旋活動相關的降雨影響，上月較正常多雨，全月總雨量為614.8毫米，較正常值多約36%，但本年首8個月的累積雨量為1,827.8毫米，則較同期正常值少約百分之5。上月平均氣溫為攝氏28.8度，與正常值相約，由於7月出現破紀錄的高溫天氣，本年6月至8月的夏季遠較正常炎熱，平均氣溫達29.2度，是有紀錄以來同期的其中一個第4高。而8月有7個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，其中「木蘭」及「馬鞍」更為本港帶來狂風雷雨，天文台亦發出今年第2個8號烈風或暴風信號，歷時約14小時。

受高空反氣旋影響，8月首日香港天氣晴朗及酷熱，在陽光充沛的情況下，天文台當日下午氣溫飆升至該月最高的攝氏35.7度，其後因高溫觸發的對流活動為本港帶來雷雨。受一個熱帶低氣壓及其殘餘的低壓區影響，8月3日至5日本港大致多雲，間中有大驟雨及狂風雷暴，本港在該3天普遍錄得超過100毫米雨量，東部地區的雨量更超過200毫米。在有雨的情況下，8月5日天文台氣溫下降至該月最低的攝氏24.5度。

往後受熱帶低氣壓「木蘭」影響，上月9日及10日本港風勢頗大外圍雨帶亦為本港間中帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴，該2天本港普遍地區共錄得超過100毫米雨量，大嶼山部分地區的雨量更超過200毫米。另外，強烈熱帶風暴「馬鞍」在8月24日橫過南海，並在翌日在茂名附近登陸，期間本港天氣轉為多雲，風勢明顯增強，天文台在8月24日發出本年度第二個8號烈風或暴風信號，翌日馬鞍的外圍雨帶亦間中為本港帶來狂風大驟雨，多處地區錄得超過50毫米雨量。而8月最後3天本港部分時間有陽光，高溫亦在本港部分地區觸發雷雨。