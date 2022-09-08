迎月雲出天色好　中秋夜雨玉輪藏　明起九天最熱32°C

中秋節臨近卻熱辣辣，秋老虎似乎不忍遠離，本港未來9天最高氣溫整體超過攝氏32度！不過，天文台昨日(7日)發表天氣隨筆，預測明日(9日)「迎月日」天色好轉，雖然早晚部分時間有雲，但看到月亮機會較高，至於本周六(10日)中秋節當天及翌日稍後時間或晚上可能有「秋風夜雨」，即較乾爽的秋季凌晨至日出前有時突然下雨，並視乎驟雨發展情況，中秋當晚仍有機會在雲隙間看見月光。

天氣隨筆亦出了3道燈謎，分別為「火燒天」、「橫空一條江，入夜白茫茫，喜鵲不搭橋，織女望牛郎」，以及「下周日(11日)要聽的歌」，天文台亦給予提示指謎底均為熱帶氣旋的名字。未知大家又估唔估到呢？不妨在天氣隨筆文末找答案，對一對你又是否答得中。

一道高壓脊會在明日為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，中秋節及隨後一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。一股較乾燥的大陸氣流會在下周中至後期為華南帶來晴朗及酷熱的天氣。根據天文台天氣預報，本港未來9天氣溫介乎攝氏27至34度，期間有6天日間酷熱，不過中秋節當天起一連4天都有驟雨，稍微降溫，部分時間有陽光，而下周日「追月」及翌日局部地區會有煙霞。