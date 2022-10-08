「寒露」無寒意　天氣乾爭爭　下周濕度最低35%

今日(8日)是廿四節氣中的「寒露」，乃深秋後首個以「寒」命名的節氣，代表氣溫將進一步下降，雖然未來9天仍較熱，最高氣溫為攝氏32度，但乾燥氣息會率先來臨，其中下周一至三(10日至12日)相對濕度會降至最低35%，對於在新冠肺炎疫情下養成用酒精搓手的市民，容易造成手部皮膚乾燥，甚至出現爆拆問題，皮膚科專科醫生建議可在消毒雙手後，即時均勻搽上護手霜保濕，濕疹患者亦要留意皮膚狀況！

一股較涼的東北季候風補充會在明晚(9日)至下周一早上抵達華南沿岸，預料下周該區普遍晴朗及乾燥。天文台今日在社交平台Facebook發貼表示，「寒露」代表「露氣寒冷，將凝結也」，特別北方地區，氣溫下降令露水變多，甚至會結霜，天氣漸轉寒冷，但位處南方的香港卻「未咁快轉冷，有時仲幾熱」，不過大家都可能開始感受到秋季日夜溫差開始明顯，一早一晚都較涼。

根據天文台預測，未來9天氣溫介乎攝氏22至32度，除明後兩天仍有驟雨或微雨，期間部分時間有陽光，其後便會放晴且會變得乾燥，而下周二、三(11日及12日)日間會非常乾燥，相對濕度介乎35%至70%；隨後6天大致天晴，部分時間有陽光，相對濕度回升至介乎45%至75%。