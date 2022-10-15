南海熱帶氣旋對港威脅不大　下周二起轉涼　降至19°C

按照現時預測路徑，位於呂宋海峽附近的熱帶氣旋會在明日(16日)下午進入南海東北部。同時，一股強烈東北季候風補充亦會抵達華南。預料未來數天香港主要受東北季候風影響。而該熱帶氣旋會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。本港下周初至中期風勢頗大，天文台屆時會按情況發出強烈季候風信號，本港離岸會吹偏北強風，高地風力可能達到烈風程度。下周二(18日)至下周四(20日)天氣亦較涼，氣溫會下降至攝氏19度左右，市民返工返學最好着多件衫。

正午12時，位於呂宋以東海域的熱帶低氣壓集結在東沙以東約920公里，預料向西移動，時速約15公里，移向呂宋海峽一帶。同時，熱帶低氣壓「桑卡」集結在峴港以南約120公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過越南內陸，並逐漸消散。

受乾燥的東北季候風影響，廣東地區普遍晴朗。天文台今早(15日)8時錄得氣溫攝氏25度，相對濕度52%。京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是0.4，代表強度屬於低。現時火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。預測今日天氣天晴乾燥。最高氣溫約攝氏31度，吹和緩偏北風，離岸風勢間中清勁。展望下周初至中期風勢頗大。周日(16日)及下周一(17日)部分時間有陽光，下周二(18日)及下周三(19日)天氣較涼，氣溫下降至攝氏20度或以下。