颱風納沙襲港　幼稚園及殘障兒童學校今日停課

颱風納沙襲港，天文台於今日(17日)早上11時30分發出3號強風信號，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。局方表示，上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家，家長毋須急於到校接子女回家。另外，社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。

醫務衞生局則宣布，全港所有室外檢測點（即社區檢測站及臨時流動採樣站）已經關閉，暫停提供檢測服務。原有的社區檢測站預約會被取消，已預約的人士需要重新預約。另一方面，社區檢測中心（即位於室內或有蓋地方的檢測點）仍會繼續運作，有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心進行檢測。

倘若3號強風信號在明日（18日）下午1時或之前取消，社區檢測站及臨時流動採樣站會於信號取消後數小時內陸續重新開放。如有關信號於明日下午1時後才取消，社區檢測站及臨時流動採樣站明日則不會開放。另外，海事處表示，3號強風信號已經發出，提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。