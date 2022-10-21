呂宋低氣壓闖港800公里　天文台料直接威脅不大

秋颱「納沙」本周遠離香港後，消散在北部灣一帶，但西北太平洋上另一熱帶氣旋形成緊隨其後，移向呂宋海峽，預料隨後會移入南海。天文台今日(21日)晚上10時表示，位於呂宋海峽的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在未來兩三天橫過南海北部，並與香港保持最少300公里距離。而其環流較為細小，強度亦較弱，雖然其路徑與納沙頗為相似，但預料對香港的直接威脅不大。

截至今晚8時，位於呂宋海峽的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以北約640公里，預料以時速約18公里向西移向南海北部。根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，該低氣壓現時中心持續最高風速為每小時55公里，明日(22日)晚上將增強為熱帶風暴，至後日(23日)期間將在本港400公里範圍界線邊鄙掠過，最高風速維持在每小時65公里。

天文台今日在「天氣隨筆」表示，由於呂宋海峽及南海北部在納沙經過後水溫較低，表示不少潛在能量已被耗用，預料會因此限制該熱帶氣旋的發展空間。各電腦模式皆預測在下周初華南有較緊密氣壓梯度，表示東北季候風會影響該區，該區風勢會頗大，加上所有電腦模式一致預測其環流較為細小，因此預料華南沿岸屆時主要受東北季候風支配。而下周初華南沿岸主要受較乾燥的東北季候風影響，本港風勢頗大。該股東北季候風會在下周日晚至一(23至24日)抵達華南沿岸，東北季候風可能與位於呂宋的熱帶氣旋又會在「峽」路遇上。