熱帶氣旋尼格將闖港800公里　天文台考慮明晚至周一掛1號波

天文台今日(29日)表示，熱帶氣旋尼格會在今明兩日橫過菲律賓中部進入南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格會在明晚(30日)進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格的發展及動向，在明晚至周一(31日)早上考慮發出一號戒備信號。

天文台在晚上發出的天氣隨筆指出，熱帶氣旋尼格進入南海後，會先向北移動，之後可能會採取偏西路徑橫過南海北部。而最新電腦模式的預測分歧亦有所收窄，尼格會先沿位於西北太平洋的高空反氣旋的西側向北移動，隨後高空反氣旋會逐漸向西伸延，尼格將會轉向偏西方向移動，橫過南海北部。

但由於各電腦模式對高空反氣旋的強度及覆蓋範圍的預測仍存在分歧，天文台認為尼格轉向的位置仍有不確定性，這會影響尼格在橫過南海北部時與廣東沿岸的距離。與此同時，一股東北季候風補充會在下周初抵達華南。若尼格較接近沿岸地區，受東北季候風的影響會較顯著，尼格的減弱速度可能會較快。

此外，一股東北季候風補充會在下周初抵達華南。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港下周初至中期風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪，離岸吹強風，下周中期高地風力可能達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。天文台會密切監察尼格及東北季候風的發展。