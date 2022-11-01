港鐵旺角東站外古榕樹連根拔倒塌　壓毀電燈柱　阻聯運街交通

3號強風信號現正生效，旺角有大樹疑不敵強風吹襲倒塌。今晨(11月1日)9時08分，聯運街港鐵旺角東站旁、近亞皆老街交界位置，一株大樹被連根拔起傾側，壓倒一支燈柱，部分枝椏伸出聯運街行車線上。事件中無人受傷，警方正封鎖現場，待消防及有關部門人員到場清理。

據了解，塌樹為一株細葉榕樹，自2004年被政府列入古樹名木冊，樹高約14米、樹冠寬達25米，樹幹直徑亦逾1.5米，該樹由康文署管理，對上一次檢查為去年9月。運輸署宣布，受塌樹影響，聯運街全線現已封閉，所有車輛不能駛入聯運街。

有鑑塌樹意外一再發生，東網早向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，東方所獻「路邊樹木種植理想藍圖」，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。