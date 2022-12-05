港鐵將軍澳綫列車疑車卡連接鬆脫　1500名乘客落路軌緊急疏散

繼甩門意外後，港鐵列車再發生嚴重事故。今晨(5日)約8時30分，港鐵將軍澳綫往北角方向一列列車，於駛入將軍澳站前約50米，列車第6及7卡接駁位置有機件故障，觸動安全防護裝置及發出警報，並隨即制停列車。據悉，該列車為一輛韓製列車(K-Train)，懷疑車卡之間連接出現鬆脫，相關組件亦凸起損毀。有車上乘客當時聽到懷疑撞擊異物聲響，列車電力供應隨即亦發生故障，車內漆黑一片。

事故後，車長即時通知車務控制中心，並在確保安全下，安排車站職員帶領車上約1500名乘客，由車頭緊急出口斜道安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開。期間消防亦派出30輛消防車及救護車，以及包括坍塌搜救專隊等104名消防及救護員，協助乘客疏散。列車上兩名女乘客，包括一名孕婦因不適，需分別由救護車送往將軍澳醫院治理，二人情況俱穩定。

期間，警方亦派員到場協助，並在路面進行人流管制及疏導交通，經初步了解後相信事件並無刑事成分。將軍澳站一度需落閘關閉，港鐵工程人員分別在肇事列車內，以及路軌位置檢查搶修，及後將故障列車移離月台路軌，將駛返車廠進行全面檢查，以找出事故原因，並作出改善方案避免同類事件再次發生。列車服務於中午12時30分逐步回復正常。

港鐵代表強調今次列車並無偏離路軌，並稱於事故期間，港鐵一直透過站內廣播及手機應用程式更新最新服務資訊，對事件致歉並感謝乘客包容。事件中，將軍澳綫服務一度受阻，其中來往調景嶺至康城站，以及調景嶺至寶琳站暫停服務，來往北角至調景嶺站則維持5分鐘一班車。

港鐵上月13日亦曾發生嚴重事故，荃灣綫油麻地站有列車駛入月台時出軌，車頭損毀，首節車卡更有兩組共4道車門被撞甩，車上近700名乘客需緊急疏散，兩人不適。事故令該線荔景站至佐敦站列車服務癱瘓，相關路段直至晚上收車時仍然停駛。