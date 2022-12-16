東涌雙層巴士撞清潔公司兩貨車　工人捲車底至少1死9傷

東涌發生奪命交通意外。今晨(16日)9時18分，食環外判清潔公司的一輛5.5噸貨車及一輛客貨車，停泊在裕東路近東涌東交匯處對開路肩位置，車上多名工人落車掃除路上落葉。期間，一輛E36A路線雙層龍運巴士駛至，意外撞向5.5噸貨車車尾，繼而將其推前撞向客貨車。三車首尾俱嚴重損毀，其中客貨車被撞前，車頭倒轉停在路中。

警方接獲報案，稱現場兩名清潔工被困貨車車底，另有一人被撞飛至遠處。消防、救護及醫療隊隨即趕往現場，惟經檢驗後證實1人當場死亡。現場消息指，死者疑為5.5噸貨車司機，其遺體在場以帳篷遮蓋。意外另釀成至少9人受傷，據悉其中二人傷勢較重，包括一名昏迷女子，各傷者分由多輛救護車送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院救治。意外經過有待了解。

龍運巴士公司表示對事件感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，並會向傷者及家屬提供適切協助，意外後已派職員到現場及醫院了解情況，會全力配合警方調查意外原因。

運輸署宣布，因交通意外影響，裕東路往北大嶼山醫院方向近東涌東交匯處的全線現已封閉，東涌東交匯處的部分行車線亦已封閉。呼籲駕駛人士盡量忍讓，前往東涌及機場的市民留意最新交通情況。