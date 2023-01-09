去年較溫暖全年平均23.9°C　有15天錄35°C或以上破紀錄

2023年伊始仍清涼，天文台今日(9日)帶大家回望過去一年的天氣，由於去年7月錄得破紀錄炎熱及9月至11月為最溫暖的秋季，本港2022年的天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為攝氏23.9度，較1991年至2020年正常值高攝氏0.4度，是香港有紀錄以來第6溫暖的年份之一。至於去年的熱夜及酷熱天氣日數均是52天，兩者皆是有紀錄以來第2高，更有15日天文台日最高氣溫為攝氏35度或以上，是有紀錄以來最多。

最低溫方面，天文台於去年2月21日錄得全年最低攝氏7.5度，而全年寒冷天氣日數為13天，較1991年至2020年正常值少2.2天。另外，本港去年全年平均最高氣溫為攝氏26.7度，平均最低氣溫則是攝氏22度，分別是有紀錄以來各自的第5高及其中一個第7高。香港天文台更在去年7月24日錄得全年最高氣溫攝氏36.1度，是有紀錄以來第3高之一。

雨量方面，去年本港的全年達2,205.4毫米雨量，較1991年至2020年正常值2,431.2毫米少約百分之9；年內天文台曾發出2次紅色暴雨警告；雷暴日數則為25天，較1991年至2020年正常值少約17天。此外，去年全年有11個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，低於長期平均的約15個，當中有3個熱帶氣旋達到超強颱風強度；本港年內有6個熱帶氣旋令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，接近長期年平均，其中7月「暹芭」、8月「馬鞍」及11月「尼格」吹襲本港期間發出8號烈風或暴風信號。

而放眼世界，根據世界氣象組織的初步評估，2022年可能是全球有紀錄以來第5或第6暖的一年，同年全球平均海平面繼續上升，創下歷史新高，而去年各類極端天氣繼續在全球多處肆虐。天文台續指，2022年赤道太平洋中部及東部水溫持續低於正常，有1次拉尼娜事件於該年3月形成，並持續了整年。