初四再降至10°C　打鼓嶺最凍僅5°C　或發兔年首個寒冷警告

聽日(22日)正式踏入新正頭，一連4日新年長假，不少市民早已計劃好應節活動，無論拜年逗利是或拜神祈福，都要謹記留意天氣變化。皆因初一、二(22日及23日)雖然最低溫度仍有攝氏17度，但早晚有一兩陣雨，而初三(24日)溫度則插水式下跌至最低攝氏12度。根據傳統習俗，初四(25日)是祭財神日子，而這天溫度再跌至攝氏10度，當日多區最低氣溫僅攝氏10度或以下，其中打鼓嶺更低見攝氏5度，天文台或會發出兔年首個寒冷天氣警告。市民出門拜祭財神，記得添大褸，以免新年流流感冒！

受偏東氣流影響，農曆年初一廣東沿岸多雲，預料一道冷鋒會在年初二晚上橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，年初三及初四該區顯著轉冷，風勢頗大，而下周後期廣東沿岸仍然相當清涼。根據天文台今日(21日)的分區天氣預報，初四早上約7時最為寒冷，打鼓嶺最低只有攝氏5度，為全港最凍，其次石崗低見攝氏6度，而流浮山、上水及大埔亦只有攝氏7度；至於市區方面，天文台錄得最低攝氏10度。

根據9天天氣預報，未來9天部分或短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏10至22度，相對濕度介乎50%至75%。明後兩日大致多雲，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨；初三氣溫顯著下降，初時有一兩陣雨，氣溫攝氏12至17度；初四乾燥並寒冷，氣溫再降至攝氏10至15度；初五及初六(26日及27日)大致多雲，氣溫攝氏13至19度；至於初七至初九早上相當清涼，並逐漸由北風轉至吹東風，氣溫攝氏13至18度。