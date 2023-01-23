轉入九運前夕　樓價或向下望

疫情打擊遇上加息周期，本港樓價在虎年跌幅超過一成。各玄學家都預期兔年樓市表現稍微回穩，未見活躍，加上八運轉入九運樓市波動較大，預期樓價仍會持續向下，尤其持納米樓的犯太歲業主特別容易損手，惟自住物業則毋須太過憂慮。

玄學家方海閱指，2023年立春八字是「癸巳年、甲寅月、癸巳日、丁巳時」，火木當旺，金水不濟，土受刑剋，可見今年樓市難有起色。若自住有能力供樓，則可考慮入市。若投資則量力而為，因今年是八運最後一年，轉九運前後幾年樓市波動可能較大。另一玄學家七仙羽亦指每入一個大運時都會大波動，時運與樓市亦然，預期今年樓價會跌二至三成，犯太歲而持有「納米樓」的業主有破財之虞。

玄學家雲文子則說，樓市的奇門卦象「天芮星」逢「地盤白虎」，兔年樓市尚算回穩，未必出現大跌市，而移民潮的負面情況將逐漸浮現，一手市場雖然仍有追捧，但二手市場的交投明顯淡靜，有價無市，樓價窄幅上落居多，整體下調最多一成，建議市民買樓自住不用等，但用作投資則宜再觀望。

玄學家李丞責稱，今年中宮五黃遇到四綠文昌星，文昌代表文明政策，有機會設新政策，為未置業人士帶來幫助。而房地產五行屬土，按今年流年飛星圖，流年遇到一白星，屬於未來錢，有偏財運協助西南坤土，代表一般自住屋需求仍然熱衷，而豪宅就為東北有神門，有機會降溫，可能會有折頭，買賣較保守。