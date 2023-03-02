上月較正常溫暖少雨　「雨水」26.6°C歷來最暖

剛過去的2月，由於大部分時間影響華南的東北季候風普遍較正常弱，天文台今日(3月2日)表示，上月本港遠較正常溫暖，該月平均最高氣溫達攝氏22度，上周日(2月19日)更升至全月最高的攝氏26.6度，創有紀錄以來最溫暖的「雨水」。

天文台指出，上月平均最高氣溫錄得攝氏22度，而平均溫度為攝氏18.9度，至於平均最低則是攝氏16.8度，分別較正常值高攝氏2.6度、1.8度及1.5度，為有紀錄以來第6、第7及其中一個第8高的2月。此外，2月亦遠較正常少雨，全月總雨量只有1.6毫米，是正常值38.9毫米的約4%。本年首2個月的累積雨量為19.8毫米，較同期正常值71.9毫米少約72%。

隨着東北季候風緩和，除上月19日「雨水」早上有幾陣雨外，前後兩日天氣乾燥及相當溫暖，日間部分時間有陽光。而「雨水」當天下午，天文台氣溫升至全月最高的攝氏26.6度，為有紀錄以來最溫暖的「雨水」。隨後受一股達強風程度的東北季候風及其補充影響，2月餘下時間本港大致天晴及乾燥，早上天氣清涼。