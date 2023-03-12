未來9天回暖雲多　最高27°C濕氣重　周末「春分」迎薄霧

下周二(21日)迎來廿四節氣中的「春分」，代表春季的中分點，天氣將慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。臨近春分，雖然未見雨水，不過本周末及春分當日早晚有薄霧，日間相當溫暖，氣溫最高攝氏27度，相對濕度最高至95%。此外由於溫差較大，日夜相差攝氏7度，市民外出謹記帶薄褸，並開啟吸濕機為家居除濕。

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在未來一兩日影響廣東，該區早上天氣稍涼，天色逐漸好轉。隨着季候風在本周中至後期逐漸緩和，沿岸地區氣溫回升，雲量較多。根據分區天氣預報，春分當日多區最高氣溫達攝氏27度或以上，其中上水最高為攝氏29度，打鼓嶺、石崗及流浮山最高溫為攝氏28度，其餘包括天文台、沙田、青衣及赤鱲角將達最高攝氏27度。

根據九天天氣預報，未來氣溫續漸回升，短暫時間有陽光，初時乾燥，其後有薄霧。明後(13日及14日)兩日氣溫介乎攝氏18至23度，明日大致多雲及日間短暫時間有陽光，而後日大致天晴。本周三至五(15至17日)皆為短暫時間有陽光，氣溫上介乎攝氏19至23度，相對濕度60至90%。本周六至下周二(18至21日)同樣短暫時間有陽光，其中周末兩天及下周二早晚有薄霧，日間相當溫暖，溫度升至攝氏20至27度，相對濕度再升，介乎65至95%。