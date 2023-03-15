3月上旬乾燥無雨　偏南氣流下周二或抵港　天氣有望「回春」

本港近日逐步回暖，惟踏入春季後經過24節氣的「雨水」及「驚蟄」，3月上旬仍然乾燥無雨，情況實屬少見。天文台表示，本月1至10日連續10天無錄得任何雨量，是自2008年以來第一次；另預料3月中旬仍不太潮濕，降雨亦不多，相信要到「春分」，即下周二(21日)起，本港才有望回復至較似春天的狀態。

天文台昨晚(14日)在網頁發表題為「春回大地了嗎？」的天氣隨筆，指本港今年踏入3月以來，天氣跟過往「濕漉漉」印象中的春天不太一樣，甚至少出現因潮濕而導致牆身出水、大霧瀰漫等情況出現，市民亦未有頻頻動用抽濕機和防潮用品。天文台解釋，由於受乾燥的東北季候風影響，本港在今年3月上旬，即3月1日至10日均頗為乾爽，平均相對濕度為65%，是自1961年以來第4低的一年。其中，3月5日及6日天文台錄得的最低相對濕度更在30%以下。

不過，天文台指踏入3月中旬，因華南沿岸大部分時間仍受東北季候風或偏東氣流影響，本港在3月11至20日期間預料天氣仍不會十分潮濕，降雨亦不多。直至3月下旬，天氣有望回復至較似春天的狀態，預料「春分」前後華南沿岸逐漸受潮濕的偏南氣流影響。由於水汽較多，沿岸地區早晚會有薄霧，而進入華南的暖濕偏南氣流遇上較涼的空氣，亦有利低壓槽形成。預料一道低壓槽會在下周中期影響華南，隨後會否靠近沿岸地區，現時仍有變數。