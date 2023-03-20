車Cam直擊：呈祥道巴士撞壆傾側　車長及至少18乘客受傷

葵涌發生交通意外。今日(20日)早上9時42分，一輛290A路線雙層九巴沿呈祥道往荃灣方向行駛，至近盈暉臺對開時，行車線分流往大嶼山及往荃灣方向，巴士疑未有駛入正確行車線，徑直撞向防撞欄後剷上路中分隔石壆，車身繼而向右傾側。巴士下層多名乘客自行由逃生門離開車廂，當中多人報案求助。消防及救護員趕至現場，隨即以繩索工具固定巴士車身，並評估現場環境，部署將巴士車身扶正。及至下午1時許，兩輛吊臂車到場將肇事巴士吊石壆放回路面。

意外中，巴士下層有8男10女乘客受輕傷，部分人自行落車在路邊待援。而上層乘客則一度被困車上，受傷人數有待統計。救援人員防止巴士翻側以消防車頂住巴士車身，並陸續將各乘客救出，期間提示仍在車內的乘客小心保護頭頸。巴士車長則受輕傷，清醒在現場呆呆蹲在路旁，等待協助調查意外原因。受事件影響，呈祥道往荃灣方向，近荔枝角公園的全線現已封閉。

撞擊期間，巴士車身有零件碎片飛出，擊中一輛途經Tesla電動車，男司機其後將車停在一旁，正在場協助調查。他指事發時幸無被巴士撞到，自己亦無受傷，當時行車期間未察覺巴士有超速或行車不尋常狀況，因此不欲猜測意外原因。

任職醫護的乘客黎小姐指，巴士當時車速正常，亦無左搖右擺，原以為巴士在石壆前會轉彎避開，但「估唔到」直撞失事。車上乘客主要撞傷鼻、額頭或口流血，惟當時巴士車身傾側，自己未能為傷者伸出援手。另有上層乘客指，意外十分突然，衝擊力亦頗大，部分人更被拋飛數個身位，形容乘客大多能保持冷靜，被困上層時亦有互相關顧。

九巴發言人指，涉事車長有超過兩年駕駛相關路線的經驗，於前日(18日)為休息日，而涉事巴士在上星期四(16日)完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助調查。