低壓槽攜雷雨逼港　周未天氣不穩最高24°C

踏入春季，低壓槽開始變活躍，不時影響華南地區，今個周末春雷終於響。除了帶來驟雨，有時更可能觸發狂風雷暴等強對流天氣。天文台今日(22日)在「天氣隨筆」上撰文，預料一道低壓槽會在本周後期移向華南沿岸，廣東地區天氣漸趨不穩定，本周六(25日)「顯著降雨概率」為「高」，有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫攝氏20至24度。下周初氣溫稍為下降，仍然有雨。市民外出前謹記帶備雨具。

天文台表示，根據最新預測顯示位於華南北部的低壓槽會在本周後期移向華南沿岸，廣東地區天氣會漸趨不穩定，而且該低壓槽亦有機會為本港帶來今年第一場雷暴。根據預報圖，與低壓槽相關的雨區會在本周五(24日)逐漸靠近廣東沿岸。

按照現時電腦模式顯示，預計本周五的雨區主要集中在華南內陸。然而，春季低壓槽的前沿偶有颮線形成。即使低壓槽仍在較為內陸的位置，在其前沿發展的颮線有可能已經提前抵達沿岸地區。倘若情況如此，香港本周五稍後可能會受狂風雷暴影響。市民應留意天氣變化。

預料低壓槽會在本周六進一步靠近沿岸地區，屆時本港出現「顯著降雨」的概率為「高」。屆時若來自北方的冷空氣較強，低壓槽有機會發展為一道微弱冷鋒。受隨後的東北季候風影響，本港下周初氣溫稍為下降，仍然有雨。