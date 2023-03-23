天文台增「極端酷熱」天氣警告　氣溫達35°C或以上即發出

香港天文台今日(23日)召開記者會，回顧本港去年的天氣氣候情況。新任台長陳栢緯在會上表示，天文台總部去年共有15日錄得攝氏35度或以上高溫，為有記錄以來最多。因應本港炎熱天氣增多，天文台決定加強酷熱天氣警告的級別，當預測氣溫會高達攝氏35度或以上時，台方就會以「特別天氣提示」，發放「極端酷熱天氣」警告來提醒公眾。

陳栢緯表示，本港去年的平均氣溫達到攝氏23.9度，較正常高攝氏0.4度，是天文台最熱年份中排行第6，與2002、2017、2018及2020年並列，與排行第一高的2021年相差攝氏0.7度。去年全年中，7月是有紀錄以來最熱月份，月平均最高氣溫錄得攝氏33.3度；去年9月至11月亦錄得有紀錄以來最高的秋季平均氣溫，達到攝氏26.4度。

酷熱天氣日數方面，去年全年酷熱天氣日數有52天，為有統計以來第2多，比前年最高紀錄少2日。單在去年7月，酷熱天氣日數已有21日。而全年「熱夜(攝氏28度或以上)」亦有52日，亦是有紀錄以來第2多，單在7月的「熱夜」日數已有25日，當中7月9日至29日最多連續熱夜共21日，同樣創下最多連續熱夜紀錄。