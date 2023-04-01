未來6日續落雨　清明當天最高26°C　復活長假同陽光玩遊戲

清明時節雨紛紛，復活假期見陽光。天文台預料未來6天仍有雨，包括下周三(5日)清明節，當日氣溫介乎攝氏22至26度，掃墓人士記得帶把遮傍身。而其後相隔1天，便是一連4日的復活節假期，期間氣溫最高攝氏25度，除下周五(7日)有雨落，復活節前後(8日至10日)「太陽出來了」，不過市民計劃出遊之前，仍要謹記查看當日天氣。

天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日持續影響華南沿岸，並在下周中期被溫暖潮濕的偏南氣流取代，該區早晚有薄霧。預料一道冷鋒會在下周後期發展並橫過廣東，該區有驟雨及幾陣雷暴，隨後的東北季候風會為沿岸地區帶來稍涼的天氣。

根據九天天氣預報，明後兩日(2日及3日)大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫攝氏20至24度，而後日晚上沿岸有薄霧；下周二至三(4日至5日)短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，氣溫微升至攝氏22至26度；下周四至五(6日至7日)大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫攝氏19至23度，下周四局部地區有雷暴；下周六(8日)至10日部分時間有陽光，氣溫攝氏20至25度。