3月較異常溫暖　平均最高氣溫24.2°C　總雨量較正常值少7%

剛過去的3月，由於大部分時間影響華南的東北季候風普遍較正常弱，天文台今日(4月4日)表示，3月本港繼續遠較正常溫暖，平均最高氣溫攝氏24.2度。3月初期普遍天晴及乾燥，至中期雲量增多，天氣稍涼，月尾多雲兼有驟雨。上月25日亦發出了今年首個黃色暴雨警告信號。

天文台指，3月平均氣溫攝氏21.3度、平均最低氣溫攝氏19.4度及平均最高氣溫攝氏24.2度，較各自正常值高攝氏1.8度、1.8度及2.3度，分別是有紀錄以來3月份其中一個第4、其中一個第5及第5高。全月總雨量為70.3毫米，較正常值75.3毫米少約7%。本年首3個月的累積雨量為90.1毫米，較同期正常值147.4毫米少約39%。

受一股乾燥的東北季候風及隨後的偏東氣流影響，3月首11日香港普遍天晴及乾燥。3月1日早上天氣清涼，天文台氣溫下降至全月最低的攝氏16.4度。一道微弱冷鋒在3月12日黃昏橫過廣東沿岸，隨後兩日本港雲量較多及天氣稍涼。於3月尾，一道位於廣東內陸的低壓槽發展為一道冷鋒，在3月25日受一道強雷雨帶影響，普遍地區錄得超過30毫米雨量。當日下午雷暴期間西灣河附近有冰雹報告。3月餘下時間本港大致多雲及有幾陣驟雨，天氣較涼。