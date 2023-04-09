未來5日有3天落雨　明日仍稍涼最低19°C　周末至下周轉晴

假期先嚟落雨，今日(9日)復活節時有細雨，天文台預測陰晴不定的天氣，將延續至本周五(14日)，其中明日(10日)朝早仍會有一兩陣微雨，天氣較涼最低攝氏19度，而後日(11日)起一連8天會回暖至最高攝氏27度，不過本周中後期仍有2天落雨，要到周末至下周才轉為乾燥晴朗，市民未來5天出門記得帶遮啦！

現時影響華南沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來兩三天該區氣溫回升。天文台預料一股清勁偏東氣流會在本周四(13日)影響廣東沿岸，為該區帶來幾陣雨，並在隨後一兩日逐漸被大陸氣流取代，周末至下周初華南沿岸天色大致良好。此外，一個低壓區會在未來兩三天為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

根據九天天氣預報，明日大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，天氣仍然較涼，介乎攝氏19至23度；後日部分時間有陽光，氣溫回暖至最高攝氏26度；本周三、四(12日及13日)早晚沿岸會有薄霧，而本周四及五更有驟雨，溫度介乎攝氏22至27度；而本周六(15日)轉晴朗，當日及其後3天部分時間有陽光及日間乾燥，氣溫最高為攝氏27度。