「穀雨」未至甘露先降　未來9天6日落雨　乾完又濕最高28°C

下周四(20日)便是廿四節氣中的「穀雨」，亦是春季的最後一個節氣，意指雨生百穀，降水明顯增加，有助穀類作物茁壯成長，不過雨水會在「穀雨」之前來臨。天文台預測驟雨會在本周四至六(13日至15日)及下周二至周四「穀雨」當天(18日至20日)出現；氣溫方面，未來9天最高會升至攝氏28度。市民外出謹記帶把遮，避免變「落湯雞」！

天文台指廣東沿岸明日(12日)風勢微弱，日間溫暖；預料一股偏東氣流在本周後期影響沿岸地區，該區有幾陣雨，而偏東氣流會在周末期間逐漸被較為乾燥的大陸氣流取代，華南沿岸天色大致良好。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後逐漸減弱。

根據九天天氣報告，明日大致多雲，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎攝氏23至28度；而後日(13日)沿岸仍然有薄霧及大致多雲，但早上有一兩陣雨，氣溫回落至最低攝氏22度；隨後兩天同樣有驟雨，短暫時間有陽光，氣溫最高攝氏27度；下周日及一(16及17日)則轉晴，日間乾燥及部分時間有陽光；而下周二至四又再有一兩陣驟雨，氣溫介乎攝氏22至27度，其中下周二、三短暫時間有陽光，下周四則大致多雲。