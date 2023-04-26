三春多變有一別　四月芳盡迎朱夏　天文台借詩話春

「人間四月芳菲盡」，春季將去夏待臨，天文台今日(26日)捉住春天的尾巴，在天氣隨筆中有別於早前一貫風格，換一個角度以詩說春天，解構本港3月及4月的天氣概況，並以《詩經》「春日遲遲，卉木萋萋」為前綴，點出春天給人的第一個印象是繁花盛開，不過亦有撼人心魄的春雷，甚至出現冰雹，引證春天總是多變，但在逾3年的新冠疫情過後，天文台相信這個春天會為今年帶來好的開始。

天文台在文中首先提到，華南的春季是一個受冷暖氣流交替影響而天氣多變的季節，而此時的預報中心窗外，每天都有着很不一樣的景色，非常精彩。其後筆鋒一轉，重回3月風景，指唐朝大詩人李白用「煙花三月」形容江南春天柳絮如煙、繁花似錦，而香港亦不遜色，3月，風鈴木、木棉花、繡球花、炮仗花、櫻花在本港各處吸引遊人駐足。而春天有時仍會受到乾燥的東北季候風影響，乾燥的大氣帶來了良好天色，有利市民拍照打卡。

相反，東北季候風有時會被潮濕的海洋氣流取代，雲量增多，窗外陽光減少，城市懶洋洋的，似乎符合「春眠不覺曉」之意。天氣潮濕有時為廣東沿岸早晚帶來霧。若在冷空氣剛退時，碰上暖濕的海洋氣流迅速補充，更有可能造成牆壁出水的「回南」天現象。天文台又指，梁元帝蕭繹以「三晨生遠霧，五里暗城闉。從風疑細雨，映日似游塵。」形容春天時的低能見度。在這些時候，也許能欣賞得到像被一層輕紗蓋住的維港美景，如煙如雨，繁華的都市頓成仙境。不過天文台提醒，遇到這些情況，行船則要特別小心。

此外，天文台亦提及冷暖氣團角力若漸趨激烈，地面會形成一道低壓槽或者冷鋒，來到廣東沿岸或帶來一場雷雨，而強雷雨通常伴隨着強陣風，甚至冰雹，故戶外可能會有危險，且陣風有時會率先吹襲，一如唐代詩人許渾筆下的「山雨欲來風滿樓」。而冷鋒過境後，有時候還會帶來幾天有雨的天氣，東北風下氣溫驟降，所以春天總是給人乍暖還寒的感覺，如同南宋女詞人朱淑真描述的春天冷暖天氣交替，「斜風細雨作春寒」。