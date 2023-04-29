五一假期前有陽光　其後連落7日雨　氣溫最高28°C

五一勞動節唔落雨，其後落足7日雨，溫度亦會稍為上升！市民外出謹記遮不離身，以免變落湯雞！明日(4月30日)及勞動節(5月1日)短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏21至26度，市民可以趁放假玩戶外活動。下周二(5月2日)起至5月8日都有一兩陣驟雨，而下周三至五(5月3至5日)氣溫會微升至最高攝氏28度，5月7日似乎比較大雨，而且有雷暴。

天文台預料，一股東北季候風會在明日為華南地區帶來較為明朗及乾燥的天氣，並會在隨後一兩日逐漸被一股海洋氣流所取代，該區雲量增多；預料高空反氣旋會在下周中期影響南海北部及廣東沿岸，該區天色好轉，日間炎熱，但有一兩陣驟雨，而一道低壓槽會在下周後期影響廣東地區。

根據九天天氣預報，明後兩日短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎攝氏21至26度；下周二大致多雲，稍後有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏22至26度；下周三至五部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，溫度介乎攝氏23至28度；下周六(5月6日)至5月8日大致多雲，有驟雨，溫度介乎攝氏22至28度，其中下周五短暫時間有陽光，5月7日有雷暴。