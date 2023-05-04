明後炎熱有陽光　立夏後有低壓槽　下周日一雷雨到

繼早前詩詞敍春去，天文台今日(4日)以「低壓槽老是常出現！南海仲有低壓區？」為題，在天氣隨筆中循「未來視」概述本周六(6日)即將到來的「立夏」前後天氣變化，並表示太陽小子雖然會在未來一兩天繼續帶來炎熱的天氣，然而，華南的一道低壓槽亦會向南移動，在下周日及一(7日及8日)帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台預計該兩天顯著降雨概率均為「中高」，市民在計劃戶外活動或上班上學前謹記留意天氣變化啦。

天文台指出，剛過去的3、4月，低壓槽已數次影響華南沿岸，本港亦曾出現猛烈陣風及冰雹等強對流天氣。而綜合最新電腦模式，預料低壓槽會在下周日至一影響廣東沿岸，但不同電腦模式預測顯著降雨的位置及時間仍存在不確定性。但觸發強對流天氣的因素包括大氣各層系統的配置，若高空輻散加上低層輻合，將有利強對流天氣發展。不過歸納各項數據，下周日及一本港的顯著降雨概率均為「中高」。

至於低壓槽橫過廣東沿岸後，一股達強風程度的偏東氣流會抵達該區，下周初本港氣溫稍為下降。太陽小子亦會再次出場，沿岸地區天色漸轉明朗。

此外，一個低壓區會在未來兩三日為菲律賓中部及南海南部帶來不穩定天氣，但目前模式之間對其發展分歧甚大，歐洲及德國電腦模式預測該系統有閉合等壓線，而日本及美國電腦模式則預測其強度較弱。翻查紀錄，過往5月於南海南部生成的熱帶氣旋並不算多，對上一次已是2009年。天文台會密切監察其發展及動向。