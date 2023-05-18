黃色工作暑熱警告一度生效　新指引周一實施以來首度發出

勞工處於今日(18日)下午1時50分一度發出黃色暑熱警告，2小時後取消，期間提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。有工會表示，接獲工人反映沒收到公司通知休息，需要繼續開工。據天文台9天天氣預報，其中7日最高氣溫高於攝氏30度或以上，明日(19日)市區最高氣溫高達攝氏32度，日間部分時間有陽光及炎熱，新界再高一兩度，及吹輕微至和緩偏南風。

勞工處表示，暑熱警告生效期間，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力，中暑的風險亦相對較高。僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。

根據指引，黃色暑熱警告生效時，中等勞動工作須每工作45分鐘休息15分鐘，紥鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。

勞聯副主席、勞顧會僱員代表譚金蓮表示，大部分工種，包括園藝、裝修、物管、清潔、保安等，因工作關係不能看手機，以致難察覺暑熱警告經已生效，譬如今日有裝修師傅直至警告取消後仍不知悉。她續說，另有工人反映擔心休息時會被剋扣工資，即使警告生效，仍然不敢休息；甚或有部分工人因暑熱警告生效時，已開展工序，無法收回，以致同樣無法休息。

她認為，勞工處發出暑熱警告時，理應至少於2小時前預告，以給予僱主安排上的彈性，尤其當面對極端酷熱天氣、大機會發出黑色暑熱警告時，政府可透過「緊急警示系統」，經流動網絡向流動服務用戶發出有迫切性的公告及訊息；另建議指引需列明「暑熱警告下休息，不會剋扣工資」，避免勞資雙方爭拗，保障工人權益。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑表示，由於政府剛推行指引，認為目前仍在適應期，因此各大承建商、工會理應多作宣傳。紮鐵業團結工會總幹事黃惠民則認為，實際上難以執行指引所建議的休息時間，變相「根本開唔到工」，建議參考過去曾與紮鐵商會已達成的共識協議，在每年6至9月炎夏時間，於早上10時給予地盤工人額外15分鐘的有薪休息時間，以平衡勞資雙方利益。