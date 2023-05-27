超強颱風「瑪娃」挑戰風王寶座　下周中或入南海東北部

嚟緊有可能打風？天文台今日(27日)在天氣隨筆中以「挑戰2023年風王寶座的瑪娃」為題，預測超強颱風「瑪娃」會在明後(28日至29日)移向呂宋以東海域，預料會在下周二、三(30日及31日)於呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，但仍有機會移入南海東北部至台灣海峽一帶。此外，受瑪娃的外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南沿岸氣溫可達極端酷熱程度，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。

天文台表示，受惠於較暖的海水及偏弱的垂直風切變，瑪娃在過去數日在西北太平洋上維持着超強颱風強度。從衞星圖像上可見，其結構相當完整及渾圓的風眼，中心附近的最高持續風速估計曾達每小時250公里，而2018年超強颱風「山竹」的最高持續風速同樣估計為每小時250公里。而瑪娃掠過關島時為當地造成嚴重災情。根據紀錄，近年曾影響關島而強度相若的熱帶氣旋有1962年的超強颱風凱倫，當時凱倫中心附近的最高持續風速估計達每小時260公里。

現時各大電腦模式預測瑪娃在副熱帶高壓脊的引導下，在未來一兩日大致採取西北偏西方向移動，移向呂宋以東海域。而電腦模式普遍預測副熱帶高壓脊會在下周初出現斷裂缺口。雖然大部分電腦模式皆預報瑪娃會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，但個別電腦模式則預測瑪娃會在下周三進入台灣海峽，而路徑概率預測亦顯示瑪娃仍有機會移入南海東北部至台灣海峽一帶。