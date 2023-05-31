天文台錄34.7°C再破今年高溫紀錄　料明起落足9日雨

颱風瑪娃的外圍下沉氣流為廣東帶來極端酷熱的天氣。本港方面，天文台今日(5月31日)下午錄得氣溫34.7度，為今年以來的最高紀錄。本港多區地區氣溫上升至攝氏35度或以上，上水、元朗等連續第2日超過攝氏37度，其中流浮山錄得攝氏37.6度，是1985年設站以來最高紀錄。而據天文台的9天天氣預報顯示，預料本港明日(6月1日)起會落足9日雨。

天文台表示，高溫觸發的雷暴及大驟雨為北區及大埔區帶來超過30毫米雨量。另提醒，在猛烈陽光下內陸地區一般升溫較快，如果風勢弱，大氣又唔穩定，大多時會在局部地區觸發雷雨。天文台預料未來一兩日都會是類似的驟晴驟雨的天氣，市民出街記得帶備雨具啊！

另外，熱帶氣旋瑪娃會在未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向日本以南海域並逐漸減弱。受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續酷熱。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。預料一股和緩的偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，該區仍有幾陣驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部帶來不穩定天氣。

據天文台9天天氣預報顯示，明起連續9日均會有雨，其中明後(6月1日及2日)兩日有幾陣驟雨及狂風雷暴，早上部分地區雨勢較大，惟日間短暫時間有陽光及酷熱，氣溫最高攝氏33度，新界再高一兩度。而6月3日至9日有幾陣驟雨，氣溫攝氏27至32度不等。