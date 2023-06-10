低壓區下周或升呢　天文台：不排除需發熱帶氣旋警告

最近晴雨變換不斷，本周二(6日)更一度發出黃色暴雨警告信號，雖然本港前日及昨日(8日及9日)天氣稍為好轉。不過天文台昨日在天氣隨筆以「低壓系統靠近，下周天氣不穩」為題，預告本周末仍然雷雨交加，而下周初至中期更會有大驟雨及狂風雷暴，期間廣西的低壓區或捲土重來，並可能發展成熱帶氣旋及逼近本港，天文台表示雖然目前其強度及路徑仍存分歧，但不排除屆時需要發出熱帶氣旋警告信號，故呼籲市民留意最新天氣消息。

天文台在文中表示，根據最新電腦模式預測，位於廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽，會在未來數天漸轉活躍。部分電腦模式顯示該低壓區會再度進入北部灣，之後再由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域，但不同電腦模式對該低壓區的位置及發展皆有分歧。

另有個別電腦模式預測該低壓區較接近岸邊，亦有電腦模式預測該低壓區移至南海北部，天文台將密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋。但總括而言，該低壓區會在下周初至中期頗為接近珠江口一帶，若其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號。

雖然電腦模式對於該低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其移動路徑存在一定分歧，但都預測該兩個低壓系統會在下週為廣東沿岸帶來不穩定天氣，下週中期本港有大驟雨及狂風雷暴。市民上班上學前請留意天氣情況及天文台發出的最新天氣消息。