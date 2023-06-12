未來連落9日雨　明酷熱上水最高35°C　父親節前夕狂風雷暴

受南海一個低壓區影響，本港近日雷雨不斷，而氣溫卻持續酷熱。天文台預測未來9天繼續落雨，本周中後期更會有狂風雷暴，明日酷熱最高達攝氏33度，當天上水最高溫至攝氏35度，熱爆全港；而下周日(18日)父親節氣溫介乎攝氏28至32度，當天仍有雷雨，出門同爸爸慶祝記得留意帶把遮啦！

分區天氣預報顯示，明日全港最高氣溫達攝氏32度或以上，其中新界有5區更超過攝氏33度，其中上水最高溫至攝氏35度，而打鼓嶺、流浮山、石崗及沙田亦高見攝氏34度。

現時位於南海北部的低壓區會在明日(13日)緩慢向東橫過該區，受低壓區及其相關的低壓槽影響，南海北部有大驟雨及狂風雷暴，而廣東沿岸天氣酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。天文台預料西南季候風會在本周中期漸轉活躍，華南沿岸天氣不穩定，間中有大驟雨及雷暴。受季候風持續影響，周末期間沿岸地區仍有幾陣驟雨。

根據九天天氣預報，未來一連9天均有驟雨，期間本周三至五(14日至16日)顯著降雨概率屬於高。明日部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫達攝氏33度，並自明日起一連6日有雷暴，而本周四至六(15日至17日)更會出現狂風雷暴。至於翌日父親節大致多雲，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，當日顯著降雨概率為中等。