天文台改發8號東北烈風或暴風信號　最少維持至早上7時

天文台今日(17日)凌晨零時40分改發8號東北烈風或暴風信號，預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

天文台稱，受颱風「泰利」影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。8號烈風或暴風信號至少維持至今日早上7時。隨後8號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

在上午2時，泰利集結在香港以南約280公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區早上可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時75、70及65公里，最高陣風分別超過每小時100、90及71公里。