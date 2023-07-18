東方日報A1：八號波見真章　塌樹連場　鯉魚門變水鄉

颱風「泰利」襲港，本港昨迎來今年首個8號風球，歷時接近16小時。由於颱風最接近本港時僅相距約250公里，且撞正天文大潮，多個沿海低窪地區再次面臨風暴潮威脅。其中，大澳漁鄉潮漲時水位一度升逾3米，部分街道水浸，居民出入需涉水而行；另一水浸黑點鯉魚門亦出現海水倒灌，有居民指，泰利殺傷力較遜於預期，惟洶湧海水仍不時湧入。面對水浸問題多年來仍未根治，居民期望政府幫手解決煩惱。風球下，水浸之餘，塌樹棚搖亦少不免，幸未造成重大損失，但政府亦應在防水浸及巡查樹木上多加工夫，未雨綢繆，以免在往後的颱風旺季，甚至如「山竹」般的超強颱風殺到時，招架不力。

颱風泰利逐漸增強及靠近下，香港天文台昨日凌晨零時40分發出8號東北烈風或暴風信號，其中心附近最高持續風速高達每小時140公里。隨着泰利在香港西南邊掠過及遠離，天文台於昨午4時20分改掛3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。由於本港廣泛地區大雨，天文台另於昨午5時50分發出黃雨警告。

8號風球生效期間，泰利帶來的風暴潮及天文大潮共同影響下，大澳昨日早上期間，海水高度比正常潮水位高0.6米左右。海水上漲湧入部分街道，水深過腳眼，不少店舖已提前加裝擋水閘。雜貨店負責人梁女士稱，她早兩晚起已將店舖貴重的貨品墊高，慶幸店舖最終無水浸。

至於鯉魚門三家村以往同樣頻頻水浸，附近一帶居民商戶同時做足準備，在出入口堆放沙包防汛，又將部分室外物品用磚頭疊高。據本報記者昨早在現場所見，村內部分通道有海水倒灌，水浸至腳面位置，居民需以水泵抽走積水。此外，亦有該處居民如常落海游早水，更指「咁樣游先舒服」。

鄰近馬環村村民陳先生則指，泰利的殺傷力不及過往「山竹」等超強颱風，僅間中有浪花拍打上窗戶，家中安裝防水閘、隔水板等，相信足以應付今次風災。但他指，鯉魚門海旁一帶去年有新防波堤、新碼頭落成，海岸線收窄反而令浪勢加劇，促請政府盡快解決水浸問題，好讓居民風季時毋須擔驚受怕。

政府表示，截至昨午2時，政府1823電話中心收到55宗塌樹報告。另外，渠務署確認兩宗水浸個案。民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有112人入住。此外，至少有9人在風暴期間受傷，需往醫院求診。

截至昨晚7時，泰利集結在香港西南偏西約340公里，預料以時速約18公里向西北偏西移動，大致移向雷州半島一帶登陸。天文台預測，泰利今日將橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱。當泰利進一步遠離香港時，將考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代。但受其相關雨帶影響，展望本港今日多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，氣溫介乎攝氏27至32度。未來三日天氣仍不穩定，料接近周末才會稍為好轉。

惟一波稍平，一波又起。天文台同時預測，現時位於西北太平洋的低壓區將發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，甚至接近本港，帶來不穩定天氣。

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