打風不成反酷熱　明日「大暑」最高33°C　上水翌日最熱36°C

熱帶風暴「杜蘇芮」去向未明，天文台預料下周逐漸靠近台灣一帶，但仍不能排除移向廣東東部沿岸。雖然風未必打得成，未來4天卻一定酷熱，適逢明日(23日)是廿四節氣中的「大暑」，最高氣溫將達攝氏33度，翌日起兩日更升至最高攝氏34度。此外，下周三(26日)起將落足6日雨。市民嚟緊幾日記得多飲水及帶定遮擋太陽啦！

根據分區天氣預報，本港各區在「大暑」當日達最高攝氏33度或以上，其中，上水最熱，達攝氏35度；翌日全港將進一步升溫，各區最高氣溫升至攝氏33度或以上，其中上水將續升至最高攝氏36度。

受高空反氣旋影響，天文台表示未來兩三日華南沿岸地區普遍晴朗，天氣持續酷熱，同時，「杜蘇芮」會橫過呂宋以東海域並逐漸增強，其外圍下沉氣流會在下周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

九天天氣預報顯示，明日起一連4天酷熱，氣溫介乎攝氏28至34度，除首3日大致天晴外，下周三(26日)起將一連6天有驟雨，期間更有4天出現狂風雷暴，氣溫將有所回落，介乎攝氏27至33度。