黃雨生效大埔每小時雨量逾70毫米　預料強陣風吹襲香港

天文台今早(29日)8時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，當中大埔區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。雨勢可能持續。天文台預料強陣風繼續吹襲香港。市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。 今早8時40分左右，大磨刀錄得每小時約70公里的強陣風。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。另外，雷暴警告同告生效。

受熱帶風暴杜蘇芮隨後的西南氣流影響，廣東沿岸有驟雨及雷暴。天文台今早8時錄得氣溫攝氏30度，相對濕度87%。京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是0.1，代表強度屬於低。預測今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫約攝氏32度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。展望明日(30日)仍有幾陣驟雨。下周一(31日)及下周二(8月1日)短暫時間有陽光及酷熱。

今早8時，熱帶風暴杜蘇芮集結在南昌之東北約190公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，移入安徽並逐步減弱。同時，熱帶風暴卡努集結在沖繩島之東南偏南約1,360公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。