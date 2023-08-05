明起落足9日雨　「立秋」過後仍酷熱　上水等3區料達35°C

近日天氣持續酷熱，雖然下周二(8日)是廿四節氣中的「立秋」，不過炎夏「三伏天」的末伏會在下周四(10日)，代表餘熱未消，小心「秋老虎」！天文台預測「立秋」起一連3天最高將達攝氏33度，當中下周三溫度將提高更多，當日打鼓嶺、上水及石崗最高氣溫或達攝氏35度，不過未來9天均會落雨，為灼熱氣候稍微降溫。

分區天氣預報顯示，「立秋」翌日全港最高氣溫將達攝氏33度或以上，除打鼓嶺、上水及石崗最熱，均會達最高攝氏35度，另有8區最高溫度高見攝氏34度，包括大埔、沙田、將軍澳等。

一股西南氣流會在未來一兩天為廣東沿岸帶來驟雨。同時，一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣，隨着南海北部的高空反氣旋增強，天文台預料下周中期廣東沿岸天氣酷熱，高空擾動會在下周後期為華南帶來雷雨。

根據9天天氣預報，未來落足9日雨，且有6天會伴隨雷暴，期間大致多雲及部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏27至33度，明日(6日)及下周二至四(8日至10日)天氣酷熱，相對濕度介乎65%至95%。