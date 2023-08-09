風起雲湧雨將至　天文台料本周後期狂風大驟雨

本港風季上月揭幕，兩個熱帶氣旋先後掠過香江並帶來狂風雷雨，至近日天氣仍然陰晴不定且酷熱，天文台今日(9日)預料，一道低壓槽會在明日(10日)於華南逐漸形成，並在本周五、六(11日及12日)為該區帶來大驟雨及狂風雷暴，同時亦預測熱帶氣旋「蘭恩」將在本周末至下周移向日本本州以南海域，市民周末或下周無論留港或外遊，都要記得留意天氣變化啦！

天文台今日在天氣隨筆以「華南天氣不穩定、北太平洋很熱鬧」為題，預料本港所在的華南明日將有一道低壓槽形成，並在隨後一兩天帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。但各電腦模式對該低壓槽影響仍有些許分歧，如歐洲及日本模式預測的降雨量，都比南韓模式預測的更顯著及廣泛，不過綜合各項數據，本港明日間中會有驟雨，而本周五及六的「顯著降雨概率」均為「高」，雨勢有時較大及有狂風雷暴，下周日(13日)的「顯著降雨概率」則為「中」等。

雖然華南天氣將會變得不穩定，但放眼西北太平洋卻更是「熱鬧」，天文台指8月的西北太平洋上熱帶氣旋活動依然活躍。就近日的強烈熱帶風暴「卡努」預計會在明日登陸朝鮮半島，隨後移向中國東北地區並為當地帶來大雨。至於位於西北太平洋的熱帶氣旋昨日(8日)被命名為「蘭恩」，並預料會在未來數日移向日本本州以南海域並逐漸增強，天文台提醒計劃本周末至下周前往日本本洲的市民，要留意當地氣象部門發出的最新天氣資訊。

此外，文中更提及遠在中太平洋、鄰近夏威夷的熱帶氣旋多拉「多拉」(Dora)或將越洋而來，指其將在本周六跨越180度經線進入北太平洋西部，天文台表示除了卡努及蘭恩外，「多拉似乎也想來湊熱鬧」，至於對西北太平洋，甚至華南一帶的影響，天文台則未有提及，或屬海中撈月。