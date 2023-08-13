低壓槽影響未來落足9日雨　周二酷熱上水石崗最高35°C

受一道低壓槽影響，本港近日天氣時晴時雨，部分時間更酷熱，而本周後期更有另一道低壓槽接力帶來驟雨，天文台預測明日(14日)起將連落9日雨，期間最高氣溫將維持在攝氏30度或以上，當中本周二、三(15日及16日)酷熱，溫度高見攝氏33度，市民外出記得帶遮之餘，都要謹記補充水分！

分區天氣預報顯示，本周二各區最高氣溫均達攝氏32度以上，其中上水及石崗高見攝氏35度全港最熱，另有8區最高溫達攝氏34度，包括大埔、沙田及將軍澳等。

隨着南海北部及廣東沿岸的一道低壓槽減弱，天文台預料未來兩三日該區天色漸轉明朗及酷熱，不過受另一道低壓槽影響，本周後期華南天氣不穩定。此外，熱帶氣旋「蘭恩」會在未來一兩日移向日本本州，打算前往外遊的市民要留意當地天氣。

根據九天天氣預報，明日初時驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏27至32度；隨後兩天酷熱，最高達攝氏33度，期間有一兩陣驟雨；其後一連6天雖然氣溫回落至最高攝氏32度，不過仍然有驟雨及局部地區有雷暴，期間大致多雲，短暫時間有陽光。