未來9天有8日雨落　暑假最後一天酷熱最高34°C

暑假踏入倒數，學生哥本周五(9月1日)即將展開新學年，但由於熱帶氣旋「蘇拉」預料在本周中後期大致移向台灣一帶，雖然路徑預測仍有變數，不過天文台表示受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，華南天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大，預測未來9天有8日落雨，期間氣溫最高達攝氏34度。開學日前後天氣酷熱且有雨，同學仔返學記得帶把遮同注意補充水分，慎防中暑啦！

廣東明日(8月28日)風勢微弱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。同時，蘇拉會在未來一兩日於呂宋以東海域徘徊。而一股微弱的東北季候風會在本周二(29日)抵達華南，該區驟雨增多。天文台預料蘇拉會在本周中至後期，大致移向台灣、福建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。

九天天氣預報顯示，未來9天當中有8日落雨，包括開學日當天。其中，明後兩天(8月28日及29日)短暫時間有陽光及大致多雲，局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏26至32度；翌日起至本周六(8月30日至9月2日)日間酷熱，其中最後一天暑假無雨落，最高氣溫更達攝氏34度，開學當日亦高見攝氏33度；隨後下周日至二(9月3日至5日)氣溫稍降，部分時間有陽光。