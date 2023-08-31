氣象局維持1號風球　擬明日清晨改掛3號波

熱帶氣旋「蘇拉」已進入澳門800公里範圍，當地氣象局今日(8月31日)表示，一號風球仍然生效，預料將在日間維持。受其環流影響，明日(9月1日)下午開始風勢會增強，隨後數日持續有驟雨及雷暴。當局會視乎其路徑及強度變化，適時評估是否需要改發更高風球。明日清晨發出3號風球機會高，明晚至後日(9月2日)改發8號風球機會較高；而黃色及橙色風暴潮警告則分別在明日日間及晚間發出的機會為較高及中等。

今早11時，蘇拉集結在澳門東南偏東約470公里。預料未來兩三日「蘇拉」強度將維持強颱風或以上級別，由於「蘇拉」受內陸東北風影響，加上需視乎西北太平洋上另一熱帶氣旋「海葵」的發展情況，可能會與「蘇拉」出現相互作用，因此「蘇拉」的移動路徑及強度仍存在不確定性，且對澳門影響時間或會較長。

另外，未來數日正值天文大潮，叠加風暴潮影響，按現時預測路徑，9月2日日間低窪地區會出現水浸，發出黃色風暴潮警告機會為中等至偏高，如「蘇拉」採取更接近珠江口的路徑，水浸情況將會非常顯著，故發出更高級別風暴潮警告的機會不能排除。