超颱「蘇拉」或帶來嚴重威脅　政府各部門全方位協調應對

因應超強颱風「蘇拉」逼近香港，政府今日(8月31日)召開跨部門的督導委員會會議做好部署，並於下午4時半舉行聯合記者會，交代應對颱風的工作。官員表示，蘇拉可能為香港帶來嚴重威脅，宣布將於明日(9月1日)凌晨兩時至5時發出8號風球，全港學校包括中小學及幼稚園將於明天停課一天，並提早於今晚開放臨時庇護中心，同時啟動緊急事故監察及協調中心，各部門會全方位協調應對蘇拉。

官員表示，僱主應提及與員工商討工作安排，包括上下班等。另會啟動支援中心監察市面情況，評估實時風險。當風地方，如大澳、鯉魚門、杏花邨等，相關部門正準備有關工作，包括疏散市民、善後等，如有道路被阻亦盡快調派人手開通，以回復正常交通，醫管局亦會加強服務，留院醫生較平日多20%。他呼籲市民不要掉意輕心，亦不要追風，以免危害自己及拯救人員的生命。

另外，各紀律部隊均額外預留人員協助市民，亦已安排人員到大澳等低窪地屬協助居民；又呼籲市民善用緊急求助電話，舉例過往有人投訴漏水及爆玻璃，而人員亦會因應緊急程度調派人手。消防處表示已抽調300人支援拯救工作，並多派20輛救護車，望能及時協助有需要市民。而路政署則已指示承建商準備機械設備駐於50多個地點，準備隨時處理道路擠塞，確保主要幹道暢通，亦已封閉高風險行人隧道。

針對風暴塌樹方面，發展局已要求各部門及早處理管理地方的樹木修剪等工作，亦已吸取過往經驗，局方會統籌由路政署按緩急先後處理塌樹，部門已安排5個地方擺放斷木樹枝，各樹木管理部門亦會將高危樹木修剪或移除。渠務署亦已視察多個渠道，確保沒淤塞，並於指定地方安裝擋水板及沙包。屋宇署則已安排人員巡視大廈招牌等，並動用承辦商先拆除較高危的招牌及棚架。