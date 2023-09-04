8月熱夜15天破紀錄　平均29.7°C歷來最熱

港人8月經歷月初酷熱天氣，再到月尾颶風來襲，暑假最後一個月可謂歷經考驗。天文台今日(9月4日)總結上月天氣，指出本港今年的8月遠較正常炎熱，平均氣溫達攝氏29.7度及平均最低氣溫攝氏27.8度，分別較其各自正常值高1度及1.1度，兩者均創有紀錄以來8月的最高紀錄。另外，上月的熱夜數目共計15天，是8月有紀錄以來最高紀錄之一。

8月主要受南海北部海面溫度較正常溫暖及於華南沿岸較正常強的低層西南氣流影響，期間平均最高氣溫高達攝氏32.4度，較正常值高1.1度，亦是有紀錄以來8月的第二高之一。連同異常炎熱的6月及7月，本港今年經歷了一個有紀錄以來最炎熱的夏季。

雖然本港從8月初起不斷受廣闊低壓槽及高空反氣旋影響，期間陰晴不定、間中有驟雨，但上月仍遠較正常少雨，全月總雨量只得140.7毫米，約是正常值453.2毫米的百分之31，是有紀錄以來8月的第9低。而本年度首8個月的累積雨量為1,157.2毫米，較同期正常值1,921.5毫米少約百分之40。

另外，8月共有7個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，當中「蘇拉」在上月最後一天逐漸逼近本港，本地風勢在8月31日起風勢漸增更有幾陣驟雨。