柴灣環翠道馬路被沖毁　居民狠批政府預報不足

黑雨期間本港多區嚴重水浸，重災區之一的柴灣，水浸黑點柴灣道及環翠道一帶，昨日(7日)晚上起水流急速，暴雨持續沿馬路湧下如山洪爆發，淹沒部分區內停車場。有居民今日(8日)早到停車場檢查私家車情況，指昨晚9時許已雨水從環翠道湧下，形容暴雨成災，相比上周嚴陣以待應對10號颶風，昨晚暴雨來得突然。居民批評政府預報不足，認為應對工作有疏忽。

有便利店職員形容，昨晚環翠道暴雨湧下如同瀑布，至清晨約5時半才退卻，幸水浸時店舖有放置水閘，無造成損失。有今早照常上班的市民表示，環翠道附近有餐廳和工場昨晚停電，早上需要回到工場檢查情況。亦有柴灣居民指，附近一帶一向是水浸黑點，2018年超強颱風「山竹」襲港就曾出現過類似情況，惟昨晚暴雨來得十分突然，造成破壞亦更大。

雖然柴灣環翠道積水今早已大致退卻，惟環翠道和環翠里部分路面被沖毀，巴士站標誌亦被沖跌，馬路和行人路布滿樹枝和磚頭等雜物。有巴士昨晚因在暴雨而臨時停泊在路邊，巴士公司需派人協助清理和移走巴士。昨晚一度水浸的柴灣環翠商場停車場，水平最高曾達2米，今早仍有積水。