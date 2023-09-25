明起落足7日雨　中秋十一要擔遮　最高均逾30°C

一年容易又中秋，天公似乎不作美。本周五(29日)便到中秋節，再過兩日更是十一假期。雖然佳節最啱與親友同樂齊繽紛，不過根據天文台預測，明日(26日)起卻將連落7日雨，包括中秋節及十一假期，雖然有天雨降臨大地，但未來9天最高氣溫卻仍維持在攝氏30度或以上，而中秋及十一兩日最高溫亦分別達攝氏30度及31度，市民外出度佳節記得帶雨具。

高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋華南，預料一股東北季候風會在本周後期抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨。同時，預料南海中部可能會有廣闊低壓區逐漸發展，並有機會在下周初移向海南島至北部灣一帶。在該低壓區及東北季候風的共同影響下，廣東沿岸及南海北部風勢較大及有驟雨。此外，位於越南以東海域的熱帶低氣壓會在今明兩日(25日及26日)移向越南中部。

九天天氣預報顯示，未來9天氣溫介乎攝氏26度至33度，但明日起一連7天仍有驟雨，而明後兩天(9月26日及27日)日間酷熱，且大致天晴及部分時間有陽光；隨後5天則大致多雲，本周四(9月28日)局部地區更有雷暴；至下周二、三(10月3日及4日)終於無雨落，且短暫時間有陽光。