颱風殺到　公共交通服務一貼睇晒

隨着颱風小犬逼近，本港於今日中午12時40分改掛8號風球，各項公共交通工具將陸續作出相應安排。港鐵列車及港鐵巴士服務維持正常，而8號信號發出3小時後，港鐵巴士會停止服務。市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。港鐵服務安排方面，荃灣綫5分鐘一班；觀塘綫5分鐘一班；港島綫5分鐘一班；南港島綫10分鐘一班；將軍澳綫北角站至寶琳站5分鐘一班、調景嶺站至康城站10分鐘一班；東涌綫10分鐘一班；迪士尼綫20分鐘一班；機場快綫10分鐘一班；東鐵綫金鐘站至羅湖站10分鐘一班、金鐘站至落馬洲站20分鐘一班；屯馬綫10分鐘一班；輕鐵6至19分鐘一班；港鐵巴士10至-30分鐘一班。

城巴各條日間路線目前維持正常運作。除B3X、B5、B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。九巴及龍運日間路線將於下午3時開出尾班車後，暫停服務；九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務。新大嶼山巴士路線37M、38、39M、B2、B2P、B4及B6由下午2:40起維持有限度服務。其餘所有日間路線暫停服務。

電車服務每3至6分鐘一班，路線包括筲箕灣往上環(西港城)，筲箕灣往跑馬地，堅尼地城往跑馬地、堅尼地城往筲箕灣、石塘咀往北角及石塘咀往銅鑼灣。

新渡輪橫水渡航線包括來往長洲至芝麻灣、來往梅窩至芝麻灣、來往長洲至 梅窩、來往梅窩至坪洲由今晨至中午12時15分陸續暫停服務，而離島線及港內線則於下午2時後陸續暫停服務。

天星小輪表示，來往中環至尖沙咀，以及來往灣仔至中環的渡輪服務，將於下午1時30分起暫停。香港油麻地小輪船有限公司觀塘往北角，尾班船將於11時10分開出；北角往觀塘尾班船將於11時35分開出，所有輪船將於11時35分後停止服務。

另外，因3號強風信號現正生效，以下渡輪服務已暫停，包括坪洲街渡有限公司來往愉景灣和梅窩渡輪服務；翠華船務（香港）有限公司來往馬料水和塔門、來往黃石和塔門、來往馬料水和東平洲、來往香港仔和蒲苔島、來往黃石和灣仔及赤徑的渡輪服務；全記渡有限公司香港仔往索罟灣尾班船將於上午11時00分開出、索罟灣往香港仔尾班船將於上午11時45分開出；坪洲街渡有限公司來往愉景灣和梅窩渡輪服務暫停。尖沙咀的中國客運碼頭已經暫時關閉。