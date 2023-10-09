8號風球及黑雨警告現仍生效　今晨11時40分將改掛3號波

天文台在昨日(8日)晚上11時50分改發8號東北烈風或暴風信號，另外，今日(9日)凌晨1時55分由黃色暴雨警告改發紅色暴雨警告，至清晨4時再改發黑色暴雨警告。天文台於今晨6時45分表示颱風小犬已減弱為強烈熱帶風暴，在上午7時，小犬集結在香港之西南約110公里，即在北緯21.7度，東經113.3度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣東西部沿岸。

過去數小時，小犬穩定地向西移動，開始遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。自午夜起，本港大部分地區錄得超過100毫米雨晨量，而市區、將軍澳及大嶼山的雨量更超過200毫米。隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時72、58及51公里，最高陣風分別超過每小時82、82及62公里。

另外，今日凌晨2時天文台發出山泥傾瀉警告，凌晨3時15分又發出新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響；在過去3小時，該區錄得超過90毫米雨量。