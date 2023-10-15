秋雨料隨季風來　冷鋒後至更添寒

踏入10月眨下眼已到中旬，香港的秋天亦已過一半。天文台今日(15日)在天氣隨筆表示，未來數天將有一股達強風程度的東北季候風來臨，同時南海中部一個低壓區相關的雨帶會帶來雨水，有雨的天氣在本周後期可能持續，加上一道冷鋒預料會在屆時抵達華南，所謂「一場秋雨一場寒」，天文台預計氣溫將會下降，適逢下周二(24日)便是廿四節氣中的「霜降」，相信屆時秋意會更濃，衣櫃的秋衣係時候出動啦！

天文台在文中以「秋雨下，秋意漸濃」為題，指現時預料一股達強風程度的東北季候風會在未來數天影響廣東沿岸。從今早的衞星雲圖可見，南海中部與低壓區相關的對流雲團，正為該區帶來不穩定天氣。現時南海中部的垂直風切變較弱，部分全球電腦模式預測未來兩三天可能有熱帶氣旋在該區生成。然而，該區的熱帶氣旋潛熱不高，未必有利其顯著增強。

至於本周華南沿岸的天氣，將取決於上述低壓區的發展及其與東北季候風的配合。而目前電腦模式的預測，主要有兩個情景，其一是預料該低壓區在未來兩三天移向海南島一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，與其相關的雨帶會在本周中後期影響廣東沿岸；另一情景則預料低壓區發展不顯著，但環流相對廣闊，與其相關的暖濕氣流在華南沿岸與東北季候風相遇而匯聚，因而帶來較頻密降雨。

至於天文台正在試行的人工智能天氣預報模式「盤古」的結果，現時較為接近情景二。此外，現時尚有個別模式預測該低壓區未能發展為熱帶氣旋，屆時中國東南部會主要受東北季候風影響，天氣較為穩定。天文台指出，不論是情景一或二，未來數日廣東沿岸風勢都會頗大及有幾陣雨，本周三及四(18日及19日)雨勢更會較為頻密。