冬天伊始漸降溫　打鼓嶺下周二低見15°C　隨後濕度僅35%乾爭爭

前日(8日)「立冬」剛過，代表冬季正式來臨，雖然近日仍然較和暖，不過天文台預料周末至下周初期間將逐步降溫，下周一、二(13日及14日)最低氣溫更跌穿攝氏20度，其中下周二打鼓嶺甚至低見攝氏15度，而下周後期日夜溫差頗大，且天氣更非常乾燥，相對濕度最低只得35%，市民出門記得帶定外套保暖之餘，都要小心爆坼！

根據分區天氣預測，下周二全港最低氣溫將降至攝氏19度或以下，新界各區更跌至攝氏18度以下，其中大埔、沙田、屯門及將軍澳或最低只有攝氏17度；上水、石崗及流浮山可能低至攝氏16度；而打鼓嶺更預料低見攝氏15度，全港最凍。

一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日(11日)上午抵達廣東沿岸，天文台預測未來數日該區氣溫逐步下降，早晚較涼。受強烈的季候風補充影響，下周後期華南地區仍然較涼，天氣非常乾燥，日夜溫差頗大。

九天天氣預報顯示，明日起本港氣溫將逐步下降，未來9天介乎攝氏19至27度，期間早晚較涼及大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。此外，除明日有一兩陣雨外，隨後8天均無雨且天氣乾燥，由下周日(12日)起，相對濕度將同樣逐步下降，其中下周五、六(17日及18日)可能達最低35%，該兩天日間非常乾燥。