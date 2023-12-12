冷鋒南下吹凍風　今個周末急降溫　最低9°C或發寒冷警告

這個周末將轉冷！天文台最新預測，一道冷鋒會在本周六(16日)殺到，屆時氣溫將顯著下降及有幾陣雨，當日最低溫將從前一天的攝氏23度，驟降至最低攝氏14度，且溫差達9度之多，至翌日將進一步降溫，期間打鼓嶺最低僅攝氏9度。今個周末天氣急轉寒，本港有機會發出今年下半年首個寒冷天氣警告，市民記得備定厚褸禦寒啦！

根據分區天氣預報，下周日(17日)全港均低見攝氏13度或以下，其中石崗及打鼓嶺更只有攝氏10度及9度；大埔、沙田、將軍澳、上水及流浮山預料最低溫為攝氏11度。此外，天文台今日(12日)錄得最高氣溫為攝氏28.7度，翻查資料，該溫度與70年前，即1953年12月的最高溫紀錄相同。

一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區，該區雲量較多。天文台預料一道冷鋒會在本周六橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，隨後的強烈東北季候風將於下周初至中期影響華南地區，該區早上寒冷。受乾燥的季候風補充影響，下周中期華南天色好轉。

根據九天天氣預報，未來3天氣溫仍徘徊在攝氏22度至26度之間，期間大致多雲，明日及本周五(13日及15日)將有幾陣微雨，周五能見度較低；而本周六日間氣溫顯著下降，氣溫介乎攝氏14度至23度，當日及翌日大致多雲且有雨；隨後5天的氣溫將持續寒冷，期間低見攝氏12度。